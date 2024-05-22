Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm" isimli panelde, beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, İstanbul depremi hakkındaki uyarılarını tekrarladı ve 1999 ve 1912 depremlerini hatırlatarak, "1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak" ifadesini kullandı.

"Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak" ifadesini kaydeden Görür, "Diğer kısım kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Naci Görür, panelde yaptığı konuşma sırasında, deprem sayesinde yeryüzünde bir yaşam döngüsü oluştuğunu iletti ve dışındaki ölü gezegenler ve gök cisimlerinde depremlerin meydana gelmediğini ifade etti. Türkiye’de levha sınırında depremlerin olmaya devam edeceğinin altını çizen Görür, insanların kendilerini yönetmeye talip kişilerden kentleri depreme karşı dirençli hale getirmelerini talep etmelerini istedi.

"DEPREM NE ZAMAN, NASIL OLUR BİZİM KONUMUZ DEĞİL"

Naci Görür, "Deprem ne zaman, nasıl olur bizim konumuz değil. Fayları da tartışmak konumuz değil. Bunları üniversiteler, bilim insanları tartışsın. Bizim üzerinde durduğumuz, bu ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olur, on binlerce insanımız ölebilir.” açıklamasında bulunurken, deprem dirençli kentlerin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

22 Mayıs ve 5 Ağustos 1766 tarihlerinde meydana gelen depremleri hatırlatan Görür, "Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem üretiyor. 250 senede enerji birikiyor, depremle rahatlıyor. Sonra tekrar oluyor. 1766'nın üzerine 250 yıl koyduğunuzda 2016 yapıyor.” ifadelerini kullandı.

“Onun için biz bağırıyoruz 'İstanbul'u depreme hazırlayın, Marmara Bölgesi'ne dikkat edin.' diye. “ ifadesini kaydeden Görür, Marmara’da kesinlikle depremin olacağını ve sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacağını ifade etti.

Görür, diğer kısmın kırılması halinde 7,5'e varan deprem olacağını vurgularken, “O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz. Bugün mü olur, yarın mı olur bilmiyoruz. Aynen Kahramanmaraş depremini söylediğimiz gibi." dedi.