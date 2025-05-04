Naci Görür uyarmıştı! Kütahya’da gece yarısı deprem (4 Mayıs 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02.53’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.55 kilometre olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Prof. Naci Görür, Kütahya'nın Simav ilçesinde üst üste meydana gelen depremlerin ardından bir açıklama yaparak "Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmalıdır" demişti.