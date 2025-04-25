Naci Görür 'zaman daralıyor' diyerek İstanbulluları uyardı! "Stres birikimi artıyor"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depreme ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki sismik hareketliliğin kritik düzeye ulaştığını belirtti.

Görür, “Marmara’da büyük bir deprem olacaktır. Bu kaçınılmaz. Stres birikimi artıyor, zaman daralıyor. Bu bilimsel bir gerçek” dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİZ ÇÖKER"

Habertürk’e konuşan Görür, olası bir Marmara depreminin sadece can kaybına değil, Türkiye ekonomisine de ağır darbe vuracağını vurguladı.

İstanbul’un ekonomik rolüne dikkat çeken Görür, “İstanbul’daki ekonominin büyük ölçüde üretiminin duracağı kesin. Ekonomi üretim durursa İstanbul oturur yerine, bütün Türkiye diz üstü çöker” ifadelerini kullandı.

7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM...

Marmara’daki aktif fay hatlarına ilişkin bilimsel verileri paylaşan Görür, Kumburgaz kolunun 75 kilometre, Adalar kolunun ise 65 kilometrelik kesimlerinin kırılmamış olduğunu belirtti.

“Bu iki fay birlikte kırılırsa en az 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor” diyen Görür, Marmara'nın jeolojik yapısının detaylı şekilde haritalandığını, bilimsel veriler ışığında bu uyarıların yapıldığını söyledi.

1999 Gölcük depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Marmara’nın altının insanlı ve insansız denizaltılarla incelendiğini belirten Görür, bölgedeki sismik araştırmaların binlerce kilometrelik verilerle desteklendiğini ifade etti.

Bilimsel görüşlerin yalnızca araştırmalarla temellendirilebileceğini vurgulayan Görür, “Bilimde görüş serdetmek, ‘ben böyle düşünüyorum’ demekle olmaz. Yöntemi, verisi, analizi, uluslararası yayını ve atıfı olur. Bilimsel zemine oturmayan ifadeler, toplumu yanlış yönlendirir” dedi.

Görür, 1999’dan bu yana Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 47 olduğuna dikkat çekerek, “Bu oran, yazı tura atmakla eşdeğer. Ama sonuçları bir yazı turadan çok daha ağır olur. Bu yüzden zaman kaybetmeden hazırlık yapılmalı” çağrısında bulundu.