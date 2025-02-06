Naci Görür'den 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan uyarı! 3 il diken üstünde...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında katıldığı canlı yayında özel açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin sürpriz olmadığını söyleyerek, dirençli kentler oluşturulması ve depreme hazırlık bakanlığı kurulması gerektiğini belirten Naci Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti.
Deprem konusunda sık sık uyarılarını sürdüren Görür, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 2. yılında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ERZİNCAN, TUNCELİ, BİNGÖL DİKEN ÜSTÜNDE
Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret ederk dirençli kentler oluşturulması gerektiğini açıkladı.
Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu da belirtti.
"DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİLDİ"
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sürpriz olmadığını söyleyen Naci Görür, şöyle devam etti:
"Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu'daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz."
İŞTE RİSK ALTINDA OLAN İLLER...
Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de risk altında olan illeri şu ifadelerle anlattı;
"Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer... Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan'ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri. Çünkü burada en son deprem 1790'larda olmuş. 250 senede bir deprem üretiyor bu fay 250 sene de dolmuş. Yani 2030'lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür."
İkinci olarak Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasına dikkat çeken Görür, "Burada 1866-1860 civarında deprem olmuş. Burası kırılmadı. Üçüncüsü Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da gözardı etmemeliyiz."
MARMARA'DA DEPREM OLASILIĞI NE?
Marmara Bölgesi'nde deprem beklendiğini söyleyen Görür, bölgeyi depreme hazırlamanın gerekliliğini vurguladı.
"Onu hiç tartışmıyoruz bile. Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor. ABD'li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihi depremleri inceledi ve 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47. Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47. Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım."
"DEPREME HAZIRLIK BAKANLIĞI KURULMALI"
Bölgede yapı stoğunun yüzde 60'tan fazlasının deprem dirençli olmadığının söylendiğini belirten Naci Görür, "Bu bölge çökerse Türkiye'nin yüzde 60'a yakın gayri safi milli hasılasını sağlayan yer çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Ne ekonomik ne siyasi bağımsızlık kalır gerçek beka meselesi budur. Depremi unutmayın. 24 saat durmadan tercihen bir bakanlık kurarak depreme hazırlanırsak ve deprem bölgelerinden işe başlarsak 20 senede bütün Türkiye'yi depreme dirençli yaparız. Az yol köprü yaparız ama konsantre olarak deprem hazırlığına insanlarımızın can güvenliğine yöneliriz." diye konuştu.