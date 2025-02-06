Naci Görür'den 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan uyarı! 3 il diken üstünde...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında katıldığı canlı yayında özel açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin sürpriz olmadığını söyleyerek, dirençli kentler oluşturulması ve depreme hazırlık bakanlığı kurulması gerektiğini belirten Naci Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti.

Deprem konusunda sık sık uyarılarını sürdüren Görür, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 2. yılında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERZİNCAN, TUNCELİ, BİNGÖL DİKEN ÜSTÜNDE



Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret ederk dirençli kentler oluşturulması gerektiğini açıkladı.



Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu da belirtti.

"DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sürpriz olmadığını söyleyen Naci Görür, şöyle devam etti:

"Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu'daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz."

İŞTE RİSK ALTINDA OLAN İLLER...



Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de risk altında olan illeri şu ifadelerle anlattı;

"Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer... Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan'ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri. Çünkü burada en son deprem 1790'larda olmuş. 250 senede bir deprem üretiyor bu fay 250 sene de dolmuş. Yani 2030'lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür."

İkinci olarak Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasına dikkat çeken Görür, "Burada 1866-1860 civarında deprem olmuş. Burası kırılmadı. Üçüncüsü Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da gözardı etmemeliyiz."