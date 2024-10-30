Naci Görür'den Antalya depremi sonrası açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Antalya depremi sonrası açıklama

Antalya'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir bilgilendirme açıklaması geldi.

AFAD verilerine göre saat t 19.43'te Antalya'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bir paylaşım yaparak deprem hakkında bilgi verdi.

Antalyalıları korkutan depremin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür "Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı." ifadelerini kullandı.

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Naci Görür'den Antalya depremi sonrası açıklama
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