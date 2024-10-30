Naci Görür'den Antalya depremi sonrası açıklama

AFAD verilerine göre saat t 19.43'te Antalya'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bir paylaşım yaparak deprem hakkında bilgi verdi.

Antalyalıları korkutan depremin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür "Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı." ifadelerini kullandı.