Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması ‘Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesimi’

Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, "Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Görür, şunları ifade etti:

"Kızılağıl-Bolu’da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle."

BOLU DEPREMİ İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.55'te Bolu merkezde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem AFAD'a göre yerin 8.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Bolu Kızılağıl oldu. 4.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli verilerine göre ilk depremin ardından 1.9, 1.8 ve 2.3 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.