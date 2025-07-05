Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!

AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarından 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıkladı. Meydana gelen sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür, kritik değerlendirmelerde bulundu.
Görür'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı.
Kumburgaz fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı.