Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!

İstanbul Silivri'de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür Kumburgaz fayının zorlandığına dikkat çekerek yetkililere seslendi.

AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarından 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıkladı. Meydana gelen sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür, kritik değerlendirmelerde bulundu.

Görür'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı.

Kumburgaz fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı.

Son Haberler
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!