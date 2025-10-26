Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 14.49'da Diyarbakır’ın Hani ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Depremin yerin 13.15 kilometre altında meydana geldiği belirlendi.

PROF. DR. GÖRÜR DEĞERLENDİRDİ

Paniğe neden olan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunarak 6 Şubat depremlerini hatırlattı.

X hesabından bir uyarı paylaşan Görür, "Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle" dedi.