Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası açıklama: 6 Şubat ayrıntısı

AFAD Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarına hemen başlandığını ve an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını sosyal medyadan açıkladı.

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaşanan depremi değerlendirdi. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum."