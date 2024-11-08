Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası açıklama: 6 Şubat ayrıntısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası açıklama: 6 Şubat ayrıntısı

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, afet beklemediğini belirtti.

AFAD Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarına hemen başlandığını ve an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını sosyal medyadan açıkladı.

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (8 Kasım 2024)

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaşanan depremi değerlendirdi. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum."

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