Naci Görür'den flaş deprem açıklaması!

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 12.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandı.

"BU BİR DEPREM FIRTINASINA BENZEMİYOR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmaldır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür. Sevgiyle."