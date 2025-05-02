Naci Görür'den flaş deprem açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den flaş deprem açıklaması!

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, "Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmalıdır" dedi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 12.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandı.

"BU BİR DEPREM FIRTINASINA BENZEMİYOR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmaldır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür. Sevgiyle."

Son Haberler
Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi
Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi
Eski başbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! Güney Kore'de seçim heyecanı
Eski başbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! Güney Kore'de seçim heyecanı
Galatasaray Sivasspor'a hazırlanıyor
Galatasaray Sivasspor'a hazırlanıyor
1 Mayıs gözaltılarında yeni gelişme! Onlarca kişiye tutuklama talebi
1 Mayıs gözaltılarında yeni gelişme! Onlarca kişiye tutuklama talebi