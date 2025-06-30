Naci Görür'den Hakkari depremi sonrası açıklama

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Naci Görür'den Hakkari depremi sonrası açıklama

Deprem uzmanı Naci Görür, Hakkari'de meydana gelen deprem sonrası açıklama yaptı.

Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi." dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen Köyü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür şunları ifade etti:

"Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi."

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