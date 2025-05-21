Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili ilk açıklama

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da hissedilen son deprem ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da korkutan deprem (20.05.2025)

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/25garR4dag — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 20, 2025

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."