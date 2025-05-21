Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili ilk açıklama

Naci Görür İstanbul'da hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da hissedilen son deprem ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da korkutan deprem (20.05.2025)İstanbul'da korkutan deprem (20.05.2025)

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."

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