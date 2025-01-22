Naci Görür'den İstanbulluların uykularını kaçıracak deprem uyarısı!

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan 5.2'lik depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, “Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" dedi.

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadeleri kullanıldı.

1944'TE KORKUTUCU BİR DEPREM OLMUŞTU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'deki depremden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1944 yılındaki 6.8'lik depreme vurgu yaparak şunları söyledi,

"Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit fay zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuştu. Marmara bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor."