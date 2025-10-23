Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde deprem oldu.

AFAD verilerine göre, deprem saat 22.08'de yerin 7.11 kilometre derinliğinde ve 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğinin 1.1 kilometre olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"KIRILMAMIŞ BİR ALAN"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Naci Görür, paylaşımında "Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük-Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.