Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması!

Marmara Denizi'nde, Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Sarsıntı Bulgaristan’a kadar ulaştı. Korkuya neden olan depremin ardından deprem uzmanlarından uyarılar art arda geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Marmara Denizi, Tekirdağ açıkları olduğunu ve yerin yaklaşık 9,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Edirne gibi birçok şehirde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

"BU FAY AKTİF, HAZIR OLUN"

Depremin ardından gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Marmara’da beklenen büyük depreme bir kez daha dikkat çekti. Görür, depremin gerçekleştiği fay hattının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) kuzey kolu üzerinde yer aldığını belirtti.

Görür paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız, maalesef olacak. Er ya da geç hazır olun ve İstanbul’u depreme hazırlayın.”