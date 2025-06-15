Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması!

Bingöl’ün Genç ilçesi 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel halkta kısa süreli paniğe sebep olan sarsıntının ardından resmi makamlardan açıklamalar geldi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün yorumları ise dikkat çekti. Görür, fay hattı uyarısında bulunarak bölgede benzer sarsıntıların devam edebileceğine vurgu yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.03’te Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde oluşan depremden sonra herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, olası bir riskin önüne geçmek için hızlıca sahaya indi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, depremin hemen ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Vali Usta, yaptığı açıklamada, “AFAD ekiplerimiz, jandarma birimlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları gerçekleştiriliyor, bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor.” ifadelerini kullandı.

"BU TÜR DEPREMLER BEKLENİR"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğinden bahsetti.

Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde yaptığını ifade etti ve "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir" ifadelerini kullandı.