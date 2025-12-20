Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, 4.2 şiddetinde deprem saat 16.19’da kaydedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin yaklaşık 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin arından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Görür, sarsıntının yaşandığı bölgenin 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerler olduğunu söyledi. Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında."