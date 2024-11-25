Naci Görür’den korkutan deprem açıklaması. Malatya depremi sonrası konuştu

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Naci Görür’den korkutan deprem açıklaması. Malatya depremi sonrası konuştu

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen 4,6’lık deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.75 km olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen 4,6’lık deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

Malatya fayının yavaş bir fay olduğunu belirten Görür, bu faydaki son depremin 2.500 sene önce yaşandığını, durumun endişe verici olduğunu ve ciddi olarak çalışılması gerekildiğini söyledi.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar.”

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