Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! "Ülkemizde en büyük deprem üreten…"

AFAD, bugün saat 5:49 sularında Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremden sonra yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından paylaşım yaptı.
Görür depreme ilişkin, "Bu zonun Doğu Anadolu Fay Zonu ile de ilişkisi var. Bölgede Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem odağı da dalan levha üzerinde. Helen-Kıbrıs Yayı ülkemizde en büyük deprem üreten bir dalma-batma zonu" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Yay Zonunda 4,2 deprem oluştu. Bu zonun Doğu Anadolu Fay Zonu ile de ilişkisi var. Bölgede Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem odağı da dalan levha üzerinde. Helen-Kıbrıs Yayı ülkemizde en büyk deprem üreten bir dalma-batma zonu. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/n6VcoLaHW6— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 29, 2025