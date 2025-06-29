Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! "Ülkemizde en büyük deprem üreten…"

AFAD, bugün saat 5:49 sularında Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremden sonra yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından paylaşım yaptı.

Görür depreme ilişkin, "Bu zonun Doğu Anadolu Fay Zonu ile de ilişkisi var. Bölgede Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem odağı da dalan levha üzerinde. Helen-Kıbrıs Yayı ülkemizde en büyük deprem üreten bir dalma-batma zonu" ifadelerini kullandı.