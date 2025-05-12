Naci Görür’den korkutan deprem analizi! Oran vererek açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, Amasya'da meydana gelen depremlerden sonra bir değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Amasya’nın Çetmi-Gümüşhacıköy mıntıkasında 4,6’lık bir deprem ve 4,5 artcısı oldu. Depremler Merzifon-Esençay Fay Zonunda ve Diphacı sağ lateral fayında oldu. Bu fay en fazla yediye varan deprem üretiyor. Merzifon-Esençay fayı KAF’a paralel bir kol. KAF’tan yüklenmiş olabilir."

AMASYA'DA İKİ DEPREM

Amasya' da bugün saat 12.23'te 4,6, saat 12.26'da 4,5 şiddetinde iki deprem yaşandı. Depremlerin yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkıp toplanma alanlarına akın etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Amasya Valisi Önder Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor."