Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı! O bölgeyi işaret etti. “Tehlikeli bir yer…”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı! O bölgeyi işaret etti. “Tehlikeli bir yer…”

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik’te yaşanan deprem sonrası, “Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Marmara bölgesinde dünden beri deprem olmaya devam ediyor. Dün Gemlik'te yaşanan 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerden sonra Marmara'da bugün de bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan deprem ile ilgili resmi açıklama geldi. Depremin Gemlik ilçesinde yaşandığını ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu belirten Görür, depremin 12.91 kilometre derinliğinde meydana geldiğini yazdı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır” dedi.

AFAD ile birlikte Kandilli Rasathanesi de deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Kandilli depremin şiddetini 4.4 olarak duyururken, derinliği 7.5 kilometre olarak açıkladı.

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