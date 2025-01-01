Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: O ildeki fay alarm veriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dün 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli paniğe sebep oldu.

Prof. Dr. Naci Görür’den deprem açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, depremin yaşandığı bölgeyi ve olası etkilerini değerlendirdi.

“MALATYA FAYI BURADAN İTİBAREN KIRILABİLİR”

Prof. Dr. Görür, açıklamasında şunları söyledi,

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, muhtemelen Malatya Fayına stres transferiyle ilgili bir durum. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde, Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."