Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi uyarısı. ‘Milyonlarca insan ölümle karşı karşıya’

Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’ı tehdit eden fay hatlarının başında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın geldiğini ifade etti.

"Bu fay hatların tekerrür periyotlarına bağlı olarak büyük depremler üretme potansiyeline sahiptir" ifadelerini kullanan Görür, Adıyaman'ı deprem dirençli hale getirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

"BÜYÜK BİR DEPREMLE HENÜZ YÜZLEŞMEDİ"

Yerel yönetimler, merkezi idare ve halkın el ele vermesi gerektiğini de vurgulayan Görür, "Adıyaman’ı 10-15 yıl içinde tamamen deprem dirençli bir kent haline getirmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, deprem dirençliliğin yalnızca yapı stoğuyla sınırlı olmadığını, kentin altyapısı, ekonomisi, ekosistemi ve halkının bilinçlendirilmesini kapsayan bütüncül bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

Adıyaman’ın yaşadığı yıkımın, komşu fay hatlarının hareketi sonucu oluştuğunu belirten Görür, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı" dedi.

"4 MİLYON İNSAN ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Türkiye genelinde deprem hazırlıklarının yetersizliğinden yakınan Prof. Dr. Görür, İstanbul için de uyarılarda bulundu.

İstanbul’da 1 milyon 100 bin binanın 100 bininin tamamen yıkılacağını ya da ağır hasar alacağını sözlerine ekleyen Görür, "Bu durumda 4 milyon insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Deprem dirençli bir kent inşa etmek; yönetim, halk ve bilimsel çalışmanın birleşimiyle mümkündür. Aksi takdirde sonuç, hayal kırıklığı ve büyük acılar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tunceli, Doğu Anadolu ve İzmir başta olmak üzere birçok bölgenin deprem riski taşıdığını ifade eden Görür, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir. Kentleri depreme dirençli hale getirmek, Japonya ve Şili gibi ülkelerde olduğu gibi büyük felaketlerin önüne geçer” dedi.