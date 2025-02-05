Naci Görür'den korkutan uyarı '7.5 büyüklüğünde olacak, 2 dakika sürecek'

Prof. Dr. Naci Görür beklenen olası Marmara depremi için "Marmara depremi 7,5 büyüklüğünde olacak ve 2 dakikaya yakın sürecek" dedi.

Marmara'da depremi nedeni ile sadece İstanbul'da 4 milyon insanın ölüm tehlikesiyle burun buruna olduğunu söyleyen Naci Görür, tüm Marmara ile birlikte hesaplandığında bu rakamın katlanacağını belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür, Az Önce Konuştum programında yaptığı açıklamalarla, beklenen Marmara depremi hakkında korkutucu rakamlar paylaştı.

Naci Görür İstanbul'da en az 100.000 bina çok ağır hasar alacağını ve bu durumun 4 milyon insanı ölümü ile sonuçlanabileceğini söyledi.

Marmara’da deprem olduğu zaman Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının da yok olacağını belirten Naci Görür "Bu adar sakin davranamayız." diye konuştu.