Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Kütahya 4.2 ile sallanmıştı

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.66 kilometre olarak ölçüldü.

“YÖNETİCİLER DİKKATLİ OLMALI”

Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem sonrası sosyal medya platformu X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor” dedi.