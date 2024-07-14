Naci Görür'den Kurum'a 'levha' çıkışı: 6 Şubat felaketi tekrarlanabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılına kadar 11 ilin artık deprem bölgesi olarak anılmayacağını belirtti. Kurum, bu illerin güçlü altyapıları, sağlam konutları, gelişmiş sanayileri ve turizm potansiyelleri ile bölgenin lider şehirleri haline geleceğini ifade etti. Ayrıca, bu illerin Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgeleri olarak tanınacağını vurguladı.

Bu açıklamalara yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, Bakan Kurum'a seslenerek, levha sınırlarına gereken özenin gösterilmemesi durumunda büyük riskler taşıdığını belirtti. Görür, levha sınırlarına özgü planlama, inşaat tipi, tasarım, mimari, yapı malzemesi, mühendislik hizmetleri, mikro bölgeleme ve zemin gibi detayların dikkate alınması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde, sadece yap-satçı müteahhitlerle yapılan düzenlemelerin, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin benzerlerini gelecekte de yaşatabileceği uyarısında bulundu.

Görür, “Eğer siz o levha sınırına gerekli özeni göstermez ve bir levha sınırına özgü planlama, inşaat tipi, tasarımı, mimarisi, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti, mikro bölgeleme, zemin vb ayrıntılar getirmez herhangi bir yer gibi sadece yap-satcı müteahhitlerle düzenlemeye çalışırsanız, 6 Şubatta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç ederiz” açıklamasında bulundu.

“BİR YANLIŞ ANLAMA OLASILIĞINI ÖNLEMEK İÇİN BUNU YAZIYORUM”

Kurum’un açıklamasının ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kurum’a seslenen Görür şu ifadeleri kullandı:

Görür’ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sayın Murat Kurum 2025 yılında deprem geçiren 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak demiş. Sayın bakanımızın iyi niyetinden şüphe etmiyor, neyi kastettiğini anlıyorum ama bir yanlış anlama olasılığını önlemek için bunu yazıyorum. 6 Şubatta deprem geçiren o illerimiz levha sınırında bulunuyor. Arap, Anadolu ve Afrika Levhaları.

Bu sınır daha milyonlarca sene levha sınırı olarak olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir. Eğer siz o levha sınırına gerekli özeni göstermez ve bir levha sınırına özgü planlama, inşaat tipi, tasarımı, mimarisi, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti, mikro bölgeleme, zemin vb ayrıntılar getirmez herhangi bir yer gibi sadece yap-satçı müteahhitlerle düzenlemeye çalışırsanız, 6 Şubatta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç ederiz. Sevgiyle.”