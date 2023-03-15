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Olası Marmara depremi 9 şiddetinde olur diyen Naci Görür'den açıklama

Naci Görür, "Olası Marmara depreminin şiddeti 9'u bulur" sözlerine açıklık getirdi. Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı şeylerdir diyen Görür, 'Anlatamamamışız' diyerek sitem etti.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:40
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Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması

Olası Marmara depremi 9 şiddetinde olur diyen Naci Görür'den açıklama
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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür “Olası Marmara depreminin şiddeti 9’u bulur” ifadeleriyle ilgili ‘istek üzerine bir açıklama’ yayınladı.

Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir” dedi, “Anlatamamışız” diye sitem etti.

BAZI ŞEYLERİ ANLATAMAMIŞIZ"

Görür’ün açıklaması şöyle:

“Birçok arkadaş hayretler içerisinde ‘Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?’ diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul’da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6’ya düşer, sevgiyle.”

NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir ile yaptığı röportajda, Görür, Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı verdiklerini ve özellikle kıyıda on kilometre içindeki alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Yakası'nda deprem zararlarının daha fazla olacağını söyledi.

Görür, deprem alarmı verilen bölgeleri açıklarken, olası bir Marmara depreminin şiddetinin 9 olabileceğini belirtti.

Prof. Görür, şunları kaydetti:

“Depremler olmadan dahi biz Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı vermiştik, bu bir. Ikincisi Erzincan’ın doğusunda, Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu Fay’ında deprem beklediğimizi öngörmüştük. Onun dışında Ege bölgesi, orası zaten sık sık küçük depremlerle sarsılıyor. Oradaki depremlerin kaynağı da bu Helen Kıbrıs Yayı, orada hareketlilik fazla. Dolayısıyla İzmir’den Antalya’ya kadar kıyı bölgelerimizde irili ufaklı depremler öngörülüyor. Oranın tektonik yapısı gereği. Bir de bu 6 Şubat depremleri nedeniyle belki Adana Bölgesi’nde de stres transferi nedeniyle bazı faylarda hareketlenme olabilir. Hatta Kıbrıs’ı dahi düşündük. Doğu Anadolu Bölgesi’ne yakın olarak; Kayseri, Sivas, Erzincan’ın doğusu yani Bingöl yakınları, Malatya. Malatya’nın özellikle kuzeybatısı, kuzeyi. Orada Malatya Fayı ve Tuzla Fayı. Oralarda belirli hareketlenmeler gözlemlenebilir.”

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