Naci Görür'den Murat Kurum'a deprem bölgesinde yerleşim kararı itirazı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş fay etüt raporunu açıkladı. Açıklamada "Sonuçlara göre, bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla 'fay sakınım zonu' konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları 'uygun olmayan alan' tanımı yerine 'önlemli alan' olarak yeniden düzenledik. Dolayısıyla rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve 'önlemli alan' olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşma oluşturulabilecek." İfadeleri kullanıldı.

Deprem konusunda yaptığı çalışmalar ve işaret ettiği her yerin sallanması ile bilinen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından İBB seçimlerinde İmamoğlu’na 10 puan fark ile kaydetmesinin ardından bakanlığa terfi ettirilen Murat Kurum’a tepki gösterdi. 6 Şubat depremlerinin ana üssü olan Kahramanmaraş’ın fay etüt raporu sonuçlarını açıklayan Kurum’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yerin yerleşime uygun olmadığını kaydeden Görür, bu alanların levha sınırlarında yer aldığını ve levha sınırlarının da 13,6 milyon yıldır deprem ürettiğini ve daha da milyonlarca sene deprem üreteceğini açıkladı.

Söz konusu zonun Ölüdeniz fayı ile Doğuanadolu fayını temsil ettiğini ancak bunların 6 Şubat depremlerinde kırıldığını, ancak yine levha sınırlarının doğusunda Arap Levhası üzerinde levha sınır kenarları olduğunu kaydetti. Bu sınırların henüz kırılmadığını ve bu zonda herhangi bir fayın kırılacağı takdirde hasar vereceğini ifade eden Görür, buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmesi gerektiğini açıkladı.

“BURADA KLASİK BİNA YAPAMAZSINIZ!”

Söz konusu alan üzerinde klasik binaların yapılamayacağı, buranın özel bir yer olduğunu aktaran Görür, teknoloji olarak; “Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi” olması gerektiğini açıkladı.

“DOĞA KOŞULLARINI DÜZELTEMEYECEĞİNİZE GÖRE”

Görür, açıklamasının son kısmında ise doğa koşullarının düzeltilemeyeceğine göre tek şanslarının özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileri olduğunu kaydetti. Naci Görür aksi takdirde ise bugün çekilen acıların gelecek nesillere ihraç edileceğini belirterek sözlerini noktaladı.