Naci Görür'den o il için korkutan deprem uyarısı. ‘Çok ciddi….’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den o il için korkutan deprem uyarısı. ‘Çok ciddi….’

Prof. Dr. Naci Görür, "Senelerce Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Hatay'a dikkat edin diye bağırdık, deprem geliyor diye. Bütün orada yaşayan insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı." İfadelerini kullanarak Erzincan ve Karlıova arasına 'çok ciddi endişe ediyoruz' diyerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve Karlıova arasına vurgu yaparak, 6 Şubat depremlerinde o bölgeye enerji transfer edildiğini, yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimalinin fazla olduğunu söyledi.

“İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım" diyen Görür, senelerce Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Hatay'a "dikkat edin deprem geliyor" diye uyardığını ifade ederek, bütün orada yaşayan insanların bildiğini, ancak hiç kimsenin bunu dikkate almadığını belirtti.

"ÇOK CİDDİ ENDİŞE EDİYORUZ"

Görür yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok. Yedisu Fayı'nda deprem tekerrür etme periyodu doldu.

250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası. 1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış. Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi. 6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti.

Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım.”

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