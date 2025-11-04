27 Ekim'de yaşanan 6.1'lik depremin ardından geçtiğimiz günlerde de Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

Konuya ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin jeolojik yapısına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"DİKKATLİ OLUNMALI"

Görür Sındırgı depremini ele aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sındırgı’nın bulunduğu Batı Anadolu, batıya doğru kaçış nedeniyle kuzey-güney yönlü gerilme altındadır. Bu durum kabuğun incelmesine ve magmanın yükselmesine yol açmaktadır. Bugün Sındırgı’da yaşananlar da bunun sonucudur. Dikkatli olunmalı; bölgeyi deprem dirençli kent haline getirmek dışında bir çözüm yoktur.