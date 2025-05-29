Naci Görür'den son depremle ilgili dikkat çeken açıklama. 'Stres artıyor'

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Naci Görür'den son depremle ilgili dikkat çeken açıklama. 'Stres artıyor'

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür stres artışına işaret etti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün medyana gelen 4 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" dedi.

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Dallıca-Kiğı'da olduğunu belirterek, geçtiğimiz gün aynı bölgede 4 büyüklüğünde yaşanan depremi hatırlatarak, "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde" dedi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Dallıca-Kiğı'da olduğunu belirterek, geçtiğimiz gün aynı bölgede 4 büyüklüğünde yaşanan depremi hatırlatarak, "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde" ifadelerini kullandı.

"Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" diyen Görür, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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