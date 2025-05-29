Naci Görür'den son depremle ilgili dikkat çeken açıklama. 'Stres artıyor'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün medyana gelen 4 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" dedi.

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Dallıca-Kiğı'da olduğunu belirterek, geçtiğimiz gün aynı bölgede 4 büyüklüğünde yaşanan depremi hatırlatarak, "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde" dedi.

Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/f4cotgpLJe — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 29, 2025

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Dallıca-Kiğı'da olduğunu belirterek, geçtiğimiz gün aynı bölgede 4 büyüklüğünde yaşanan depremi hatırlatarak, "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde" ifadelerini kullandı.

"Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" diyen Görür, geçmiş olsun dileklerini iletti.