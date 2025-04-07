Naci Görür'ü isyan ettiren olay! Dayanamadı, patladı

Görür, "Efendim filan yerde filan konferans şöyle tedirginlik yaratmış falan diyorlar. Bu zavallılar sırf okunmak için böyle ucuz davranışlara giriyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem konusunda önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Naci Görür, il il gezerek vatandaşları ve yöneticileri depreme dirençli kentler konusunda uyarmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu gezilerinde yaptığı konuşmalar, medya kuruluşları tarafından da yakından takip edilen Görür, sosyal medya hesabından son paylaşımında bazı yerel medya kuruluşlarını topa tuttu.

"Bazı yerel medyada çıkan saçma sapan haberler beni çok üzmeye başladı" diyen Görür, uyarılarındaki temel amacının depreme dirençli kentlerin yapılmasını teşvik etmek ve halkın bu konuda bilgilendirmek olduğunu belirtti.

"ÇIKAN SAÇMA SAPAN HABERLER BENİ ÇOK ÜZMEYE BAŞLADI"

örür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Arkadaşlar merhaba. Bazı yerel medyada çıkan saçma sapan haberler beni çok üzmeye başladı. Efendim filan yerde filan konferans şöyle tedirginlik yaratmış falan diyorlar. Bu zavallılar sırf okunmak için böyle ucuz davranışlara giriyorlar. Ben insanlarımda deprem konusunda farkındalık yaratmak için ülkemin her tarafında konuşmalar yapıyorum. Her ilde yaptığım konuşmada ili tehdit eden fay sisteminden ve herhangi bir zamanda olabilecek deprem tehlikesinden söz ederek o ilin DEPREM DİRENÇLİ hale getirilmesini istiyor ve halkın bunu talep etmesini istiyorum. Bunu kimi medyanın anlaması bu kadar zor mu yoksa kötü niyetliler mi? Anlamıyorum. Sevgiyle."