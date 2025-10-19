Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Görür, "Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek." dedi.

Görür şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi deprem dirençli yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin.

Bunun için yapacağımız şeyler belli. Her ilde: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekositem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükumet yapsın. 10-15 senede de bitiririz.

Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz. Sevgiyle.