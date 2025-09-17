Naci Görür'ün yer aldığı afişler tepki çekti

6.2'lik deprem sonrası Şişli'de toplanma alanı ilan edilen yerde rezidans yapılması vatandaşlarca tepki ile karşılanmıştı.

Deprem Bilimci Prof. Naci Görür'ün rezidans yapan firmanın aynı yerdeki reklam panosunda yer alması dikkat çekti.

Ekonomim'deki habere göre Prof. Naci Görür'ün toplanma alanını şantiyeye çeviren firmanın reklam yüzü olması sosyal medyada tepki ile karşılandı.

Naci Görür'ün "Depremi durdurmayacağımıza göre yapmamız gereken deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmaktır." ifadelerinin yer aldığı panonun birkaç ay önce deprem toplanma merkezi olan yerde kullanılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Kullanıcılar "Prof. Naci Görür, deprem toplanma alanına 72 katlık rezidans diken bir firmanın reklam yüzü oldu" ifadelerini kullanarak tepkilerini gösterdi.

İstanbul'da 4 ay önce meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası toplanma alanı tabelası takılan alanın inşaat alanına çevrilmesi gündem olmuştu.