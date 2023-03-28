Trabzonspor kötü haberi duyurdu

Trabzonspor, Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bordo-mavili ekibinin sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Naci Ünüvar'ın durumuyla ilgili "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas (adduktor) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.