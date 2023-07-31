Naciye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Naciye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Naciye ne demek? Naciye isminin anlamı nedir?

NACİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Naciye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kurtulan, selamete kavuşan.

- Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.

NACİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Naciye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Naciye ismini koymak caizdir.