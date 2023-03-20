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Nadal'ın 912 haftalık rekoru sona erdi

Dünya tenis tarihinin en önemli isimlerinden İspanyol Rafael Nadal'ın tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekoru, 912 hafta sonra sona erdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:54
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Nadal sıralamada geriledi

Nadal'ın 912 haftalık rekoru sona erdi
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Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) güncellenen dünya sıralamasında, kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki tenisçi, 9'unculuktan 13'üncülüğe geriledi.

Dünya sıralamasında ilk 10 arasına 2005 yılının Nisan ayında henüz 18 yaşındayken Barcelona Açık'ı kazanarak giren ve bugüne kadar kalmayı başaran Nadal, yaklaşık 18 yıl sonra bu rekoruna veda etti.

Tek erkekler rekoruna, eski ABD'li dünya 1 numarası Jimmy Connors'ı (789 hafta) 2020 yılında geçerek ulaşan Nadal'ın, bu alanda önünde tek bir tenisçi bulunuyor. Efsanevi Çek tenisçi Martina Navratilova, tek kadınlarda 1000 hafta ilk 10 içinde kalarak rekoru elinde tutmaya devam ediyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda sakatlanarak turnuvaya veda eden İspanyol tenisçinin henüz kortlara dönememesi, ilk 10'dan çıkmasının en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Nadal'ın, toprak kort sezonunda, 8 Nisan'da başlayacak Monte Carlo Masters turnuvasıyla kortlara dönmesi bekleniyor.

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