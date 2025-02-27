Nadide Sultan'dan yıllar sonra olay olacak itiraf! Anlattıkları dehşete düşürdü... Gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, konuk olduğu programda aile yaşantısından bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Sultan, babasıyla uzun yıllardır neden konuşmadığını ilk kez anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı programda duygu dolu anlar yaşadı.

Nadide Sultan, uzun yıllardır babasıyla neden koşmadığını şöyle anlattı:

"Benim babamla görüşmeme nedenim. Kız kardeşime yaptıkları. Çünkü benim engelli bir kız kardeşim var."

" BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM"

"Onunla yalnızca fizyolojik bir bağım var. Benim babam 5 dil bilen bir adam. Çocuklarıyla şu yaşta bile bir araya geldiğinde zarar verebilen bir adamla ben görüşmem."

"KARDEŞİM ONUN YÜZÜNDEN KENDİNİ ATACAKTI"

"Benim kardeşim onun yüzünden kendini bir yerden atacaktı ya onun yüzden, benim için o an bitti...

Benim kardeşim bipolar. Benim babamla görüşmeme nedenim kız kardeşim, ağabeyim, annem..."

Travmalarından bahseden Nadide Sultan sözlerine şöyle devam etti: "Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım."

MÜZİKLE TEDAVİ OLDUM

"O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'Ben müzikle tedavi ettim kendimi' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı. Saatlerce kanun çalardım, beste yapardım..."

Nadide Sultan'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.