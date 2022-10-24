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  • Görenler fotoğraf çektiriyor, nadir bulunan 3 kiloluk kırlangıç balığı 700 liradan alıcı buluyor

Görenler fotoğraf çektiriyor, nadir bulunan 3 kiloluk kırlangıç balığı 700 liradan alıcı buluyor

Nadir bulunan kırlangıç balığı, Sinop'ta balıkçıların ağlarına takıldı. Görenlerin fotoğraf çektirdiği ilginç görünümlü 3 kilogramlık balık 700 TL ediyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:04
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Nadir bulunan 3 kiloluk kırlangıç balığı 700 liradan alıcı buluyor: Görenler fotoğraf çektiriyor

Görenler fotoğraf çektiriyor, nadir bulunan 3 kiloluk kırlangıç balığı 700 liradan alıcı buluyor
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Sinop’ta balıkçıların ağlarına takılan ve nadir rastlanan 3 kilogramlık kırlangıç balığı, kilosu 230 TL’den satışa sunuldu.

İHA'nın haberine göre, Karadeniz’de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle ‘Akdeniz balığı’ olarak bilinen kırlangıç balığı, iri oluşu ve turuncu rengiyle balık tezgâhlarında dikkat çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve görünüşüyle farklı olduğunu hissettiren nadide kırlangıç balığı, Sinop’ta tezgâhlarda kilogramı 230 liradan satışa sunuldu.



ÇORBASI YAPILIYOR
Balıkçı Eşref Durmaz, “Dip avı yapan balıkçılarımızın ağlarına takıldı, Tezgahta farklı renkli oluşuyla bayağı ilgi çekiyor, görenler fotoğrafını çekiyor. Genellikle restoranlar alıyor, çorbası yapılıyor bu balığın. Kilosu şu anda 230 TL, 3 kilodan biraz fazla geliyor. Bu balık tek başına 700 TL ediyor.” diye konuştu.



Palamut sezonunun çok bereketli geçtiğine değinen Durmaz, “Palamut bu sezonda çok güzel oldu, Allah bereket versin. İnşallah ilerisi de öyle olur, Karadeniz’den umudumuz var.” dedi.

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