Nadir element zenginliği Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni bağımsızlık sınavıdır.

Amerika ve Çin’in göz diktiği Eskişehir’in Beylikova sahası, Türkiye için şu soruyu akla getiriyor:

Sevr mi olacak Lozan mı?

Türkiye’nin yeraltındaki nadir element zenginliği, yalnızca bir madencilik işletmesi değil, üretimin işlenmesi açısından ülkemizin geleceğine dair stratejik bir dönüm noktasıdır.

Nadir elementler, modern dünyanın görünürleşen stratejik savaşıdır.

Elektrikli araçların motorlarında, rüzgâr türbinlerinde, cep telefonlarının hoparlörlerinde ve savunma sanayinin radarlarında hep bu elementler kullanılır.

Çin üretimin yüzde 80’ini kontrol ederken Amerika yeni kaynak arıyor.

Beylikova rezervimiz ise ülkemize tarihsel bir fırsat sunuyor.

Bugün sorulması gereken soru nettir:

Türkiye bu zenginliği kendi mühendisleriyle teknolojik olarak işleyecek mi?

Yoksa bir kez daha dışa bağımlı hale mi gelecek?

Bu karar, yalnızca ekonomi değil, milli egemenlik meselesidir.

Çünkü nadir elementler artık ülkelerin geleceğini belirliyor.

Amerika’nın göz diktiği Türkiye’deki nadir elementlerin listesi şöyle:

Lantan (La) – Otomobil farları, cam katkısı

Seryum (Ce) – Petrokimya katalizörü, cam cilası

Praseodim (Pr) – Elektrikli motor mıknatısları

Neodim (Nd) – Güçlü mıknatıslar, rüzgâr türbinleri

Samaryum (Sm) – Elektronik devreler, lazer sistemleri

Europiyum (Eu) – TV ekranları, LED teknolojisi

Gadolinyum (Gd) – Tıp cihazları (MRI), nükleer reaktör

Terbiyum (Tb) – Floresan lamba, mıknatıs katkısı

Disprosyum (Dy) – Yüksek sıcaklık mıknatısları

Holmiyum (Ho) – Fiber optik sistemleri

Erbiyum (Er) – Fiber optik iletişim, lazer sistemleri

Tulyum (Tm) – Tıbbi röntgen cihazları

İterbiyum (Yb) – Alaşım katkısı

Lutesyum (Lu) – Tıbbi görüntüleme cihazları

Skandiyum (Sc) – Uçak sanayi alaşımları

İtriyum (Y) – Süper iletken, elektronik seramik

Trump’ın amacı açık: Türkiye’deki rezervin işletme hakkını ve işleme teknolojisini ele geçirmek.

Erdoğan nadir elementler için “yerli üretim” diyor ama Trump’ın, “Türkiye’nin kaynaklarını birlikte değerlendirebiliriz” sözlerine sessiz kalıyor.

Nadir elementleri hammadde olarak yerli firma çıkaracak, Amerika ise ileri teknoloji üretimi yapacak. Bu mudur?

Aynı altın madenlerinde olduğu gibi;

Türkiye kazılacak, Amerika kazanacak, Türkiye kazıklanacak…

Bu noktada Özgür Özel’in siyasi değil ama stratejik sorusu kritik:

“Türkiye bu madenleri kendi mühendisleriyle mi işleyecek, yoksa yine birilerine mi teslim edecek?”

Bugün dünyada savaşlar artık toprak işgali için yapılmıyor.

Toprağın altındaki nadir elementleri elde etmek ve ileri teknolojiye sahip olmak için yapılıyor.

Türkiye bu defa aklını kullanmalı: Madenini satmamalı, işlemeyi öğrenmeli.

Çünkü geleceğin en değerli silahı artık ne tanktır ne füze…

Bir gram nadir elementtir.

Fatih Altaylı diyor ki;

“Mansur Yavaş’a yönelik de iktidar operasyonu başladı ve burada da iktidar hata yapıyor. Yavaş aday, yani cumhurbaşkanı adayı olma konusunda çekingen davranıyordu.

İmamoğlu gibi hırslı değil, ama kendisine yönelen haksızlıkları gördükçe siyasetin içine daha fazla girmek zorunda kalacak.

Kendisini ve belediyesini hedef alan bu yeni hamleler, onu geri adım attırmaz, tam tersine halkın gözünde daha da büyütür.

Ankara’da Mansur Yavaş’a yapılanı herkes görüyor ve sessiz kalanlar bile bunun adil olmadığını biliyor.”

