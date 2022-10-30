30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Nadir görülen hastalığına Diyarbakır’da çare buldu

Nadir görülen hastalığına Diyarbakır’da çare buldu

Kalp kası kalınlaşması hastalığı olduğunu öğrenen Uğur Yiğit, bulunduğu kentin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir’de hastalığına çare aradı. Tedavisi için bir türlü sonuç alamayan Yiğit, en son Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek'le iletişime geçti. Diyarbakır’a gelen Yiğit, 3 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:43
Takip Et

Nadir görülen hastalığını Diyarbakır’da çözdü, sağlığına kavuştu

Nadir görülen hastalığına Diyarbakır’da çare buldu
+
Aa
-

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Uğur Yiğit, 2 yıl önce gittiği hastanede yapılan tetkiklerince doğuştan kalp kası kalınlaşması hastalığı olduğunu öğrendi.
Teşhisin ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere tedavi amaçlı giden Yiğit, ilaçlarla tedavisine devam etti. Tedavisi olumlu sonuçlanmayan Yiğit bu kez, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek ile iletişime geçti. Daha sonra Diyarbakır’a gelen Yiğit, Prof. Dr. Şimşek’in muayenesinden sonra anjiyografik yöntemle yapılan müdahale ile ameliyata gerek kalmadan, 3 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

Prof. Şimşek, hastalığın nadir görülen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “Bu hastalığın iki tedavi yöntemi var; açık cerrahi dediğimiz kalbin açılarak kasın kalınlaştığı bölgede tıraşlanması, inceltilmesi bir de son zamanlarda gittikçe popüler olan daha konforlu yöntem olan ‘septal alkol ablasyonu’ dediğimiz yöntem. Hastamız 39 yaşında ve septal alkol ablasyonu tedavisini uyguladık. Bu hastalık doğuştan gelen bir hastalık. Her 500 kişiden 1’inde görülün bir hastalık. Bu vakamızda özellikliydi. 3 tane çıkan ince damar vardı. Gerçekten yanlış damarı yaktığımız takdirde hastaya boşuna kalp krizi geçirtmiş olacaktık. Biz doğru damarı tespit edip yaktığımız zaman anında yanıtımızı almış olduk. İçimiz rahat etti. Bu tür işlemlerin deneyimli merkezlerde olmasında fayda var. Bundan dolayı kendimi ve merkezimi öneriyorum. Sağlık turizminde batıdan Diyarbakır'a sağlık göçü oldu” şeklinde konuştu

Hasta Uğur Yiğit ise hastalığına 2 sene önce teşhis konulduğunu belirterek şuyle konuştu:

“Buraya kalp çarpıntısı ve nefes darlığı şikayetiyle geldim. Yaklaşık 5 senedir bu rahatsızlığım var. 2 senedir teşhisim konulmuş. Teşhis konulduktan sonra uzun bir arayış içerisinde bulundum. Rahatsızlığımdan dolayı il il doktor gezdim. Öneri ve araştırmalarımızda Hakkı hocaya yöneldik ve kendimizi teslim ettik. Bu hastalık doğumdan gelen bir rahatsızlık. Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti.”

(DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
1
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
2
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
3
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
4
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
5
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
6
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
7
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.