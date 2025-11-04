Hükümetin ve kamuoyunun gündeminde uzun süredir tartışılan süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davalarıyla ilgili süreçlerin kısaltılmasını öngören çalışmada sona gelindi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakalarla ilgili hazırladığı yeni taslakta dikkat çeken düzenleme, ödenemeyen nafakalar sebebiyle borçluya uygulanan tazyik hapsine üst sınır getirilmesiyle ilgili...

'ÖDENEMEYEN NAFAKA İÇİN İKİNCİ CEZA UYGULANMAYACAK'

Yeni düzenlemede hapisteyken ödenemeyen nafaka için ikinci ceza uygulanmayacak ve toplam tazyik hapsi bir yılı aşamayacak. Yapılacak düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması planlanıyor.

Bu kapsamda aile hukuku konusunda en çok tartışılan alanların yeniden düzenlemesini iddia eden yargı paketinin kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.