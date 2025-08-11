Nafakada yeni dönem sinyali! Bakan Tunç açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nafakada yeni dönem sinyali! Bakan Tunç açıkladı

Çiftlerin ayrılık kararı almasıyla birlikte, boşanma sürecinde kritik gündem maddesi haline getirilen nafaka uygulaması için yeni formüller devreye alınabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç toplu nafaka uygulamasının yaygınlaşbileceğinin sinyalini verdi.

Ayrılık kararı alarak evlilik birliğinin sona erdirilmesi durumunda nafaka talebi de gündeme gelebiliyor. Boşanma sürecinde nafaka talebinden kaynaklı anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.

Boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin başlayacağının sinyalini veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç nafakayı toplu ödeme uygulamasının yaygınlaşılacağını da belirtti.

Bartın’da gazetecilerin sorularını cevaplayan adalet Bakanı konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Tunç, ömür boyu nafaka ödenmesine ilişkin de değişiklik yapılabileceğini belirterek,
"Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Toptan ödemeye de karar verilebiliyor. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun'da süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm var. Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Dosya bazında tek tek değerlendirilerek nafakanın belirlenmesi gerekir. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız." dedi.

Tunç, Aile Arabuluculuğu ile anlaşmalı ayrılığın önünün açılacağını da vurguladı.

