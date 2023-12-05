Nafakasını ödeyemediği için cezaevine giren 81 yaşıdaki Züftü amcaya Erkekleri Koruma Derneği sahip çıktı
81 yaşındaki Züftü Şirin, eşinin nafakasını ödeyemediği için bugün cezaevine gönderilmişti. Cezaevine gönderilirken gözyaşlarına hakim olamayan Züftü amca sosyal medyada gündem olmuştu. Erkekleri Koruma Derneği bu duruma kayıtsız kalmadı, Züftü amcanın dosyasını kapattı
81 yaşındaki Züftü Şirin, eşinin nafakasını ödeyemediği için bugün cezaevine gönderilmişti. Cezaevine gönderilirken gözyaşlarına hakim olamayan Züftü amca sosyal medyada gündem olmuştu. Erkekleri Koruma Derneği bu duruma kayıtsız kalmadı, Züftü amcanın dosyasını kapattı