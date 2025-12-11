Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal 7 yıl önce boşandığı eski eşi Emina Jahoviç mahkemelik oldu.

Jahoviç, ünlü şarkıcının boşanma protokolündeki bazı hususlara uymadığını, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyleyerek dava açtı.

MUSTAFA SANDAL'DAN DEKONTLU YANIT

Eski eşinin açtığı dava sonrası gelen eleştiriler üzerine Mustafa Sandal, Aralık ayı nafakasını ödediğini gösteren dekontu sosyal medya hesabından paylaştı. Sandal’ın 3 Aralık’ta 205 bin lira ödeme yaptığı görüldü.

