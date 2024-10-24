Nafi Atuf Kansu Ödülü'nün kazananları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Nafi Atuf Kansu Ödülü'nün kazananları belli oldu

Cumhuriyet'in kurucu kadrosu içinde yer alan eğitimci, siyasetçi ve yazar Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından konulmuş olan Eğitbilim Araştırma Ödülü'nü kazananlar belli oldu.

Cumhuriyet'in kurucu kadrosu içinde yer alan eğitimci, siyasetçi ve yazar Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından konulmuş olan Eğitbilim Araştırma Ödülü'nü kazananlar belli oldu.

Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından konulmuş olan Eğitbilim Araştırma Ödülü'nü kazananlar belli oldu. Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Berna Aslan, Prof. Dr. Ümüt Akagündüz ve Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman'dan oluşan seçici kurul, bu yıl kitap dalında Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları'ndan çıkmış olan "Ankara'nın Köklü Eğitim Kurumları" adlı çalışmayı ödüle layık buldu.

Tez dalında, "Yükseköğretimde öğrenen merkezli eğitimin yapılandırılmasında bir model önerisi" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Metin Kartal'a; makale dalında da "Sınıf öğretmenliğinde farklı uzmanlaşa modellerinin öğrencilere yansımaları: Dört yıllık boylamsal çalışma" adlı çalışma ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nilay T. Bümen ile Dr. Yasin Ay'a ödül verildi. Seçici kuruldan kararlar oy birliği ile çıktı. Ödüller kazananlara kasım ayında yapılacak bir törenle sunulacak.

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