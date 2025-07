Nagarro + MBIS, müşteri odaklı stratejisiyle işletmelerin dönüşümünü buluta taşıyor

McKinsey, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi küresel kuruluşların öngörülerine göre küresel ekonomiye her yıl 2,5 ila 4 trilyon dolar katma değer sağlaması beklenen yapay zekanın iş dünyasındaki dönüştürücü gücü de ivme kazandı. Dijitalleşme ihtiyacının hızla arttığı bu dönemde, rekabet avantajı elde etmek ve pazar payını büyütmek isteyen işletmelerin, bulut ve yapay zeka dönüşümlerine ihtiyaca özel çözümlerle rehberlik eden güvenilir stratejik BT iş ortaklarının önemi arttı. Türkiye’nin ilk SAP Gold Partneri Nagarro + MBIS de kurumsal kimliğini şekillendiren değerlerini; müşteri odaklı (client centric), çevik (agile), sorumlu (responsible), akıllı (intelligent), katılımcı (non-hierarchical) ve küresel (global) olarak tanımladığını duyurdu. Yurt içi ve dışındaki müşterilerini SAP’nin bulut tabanlı ve yapay zeka merkezli çözümleriyle tanıştıran şirket, müşteriyi merkeze alan iş stratejisini bu kelimelerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan CARING kelimesiyle tanımladığını açıkladı.

Etkin geribildirim mekanizmalarıyla müşterilerin nabzını tutuyor

Mart 2023’te, 18 binden fazla çalışanıyla 39 ülkede faaliyet gösteren dijital mühendislik şirketi Nagarro'nun bünyesine katılan Nagarro + MBIS, 25 yılı aşan SAP uzmanlığını müşteri odaklı ve çevik bir yaklaşımla birleştirerek ihtiyaçların ötesine geçen çözümler sunuyor.

Nagarro + MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, “2025'e müşteri ihtiyaçlarını ve geribildirimlerini her şeyin önüne koyan yeni operasyon modelimiz Line of Business (LoB) ile başladık. Her işkolunun güçlü yönlerine odaklanmamızı sağlayan ve iç işleyişimizi daha çevik hale getiren bu yaklaşımla, müşterilerimize özel çözümler sunma yetkinliğimizi daha da ileri taşıdık” dedi.

Cenk Salihoğlu, “Dijital çağa ayak uydurmak için bize güvenen müşterilerimizi; memnuniyet ve nabız anketleri, dijital platformlar ve sosyal medya analizleri, müşteri etkileşimleri ve doğrudan geribildirimler olarak özetleyebileceğimiz üç temel kaynaktan izliyoruz. Bu sayede her müşterimize ölçeğinin ve sektör ihtiyaçlarının gerektirdiği, özelleştirilmiş deneyimler sunabiliyor; iş süreçlerini daha verimli hale getiren nokta atışı çözümler ve esnek hizmet modelleri geliştirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Public Cloud ve yapay zekanın gücüyle ihtiyaca uygun BT çözümleri

Küresel danışmanlık şirketlerinin tahminlerine göre, üretken yapay zekanın işletmelerin faaliyet kâr marjlarına %2 ila 20 artış getirme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Cenk Salihoğlu, “Türkiye’nin ilk SAP Gold Partneri Nagarro + MBIS, SAP ekosistemindeki yetkinliklerini Nagarro’nun küresel gücüyle birleştiriyor. Bugün halihazırda 34 bini aşkın SAP bulut müşterisi SAP Business AI kullanıyor. SAP’nin iş süreçlerinin tam merkezine yerleştirdiği üretken yapay zeka çözümleri, yüzlerce kullanım senaryosunda operasyonu, karar almayı ve modellemeyi kolaylaştırıyor.

Nagarro + MBIS, işletmelerin kurumsal işleyişlerine esneklik ve çeviklik kazandıran SAP Public Cloud’un olanakları ve SAP Business AI çözümleriyle tedarik zincirinden insan kaynaklarına, satıştan finans yönetimine, pek çok alanda müşterilerinin karar alma mekanizmalarını daha hızlı, verimli ve akıllı hâle getiriyor. SAP Business Technology Platform (BTP) üzerinde çalışan çözümlerle yapay zekâyı doğrudan iş uygulamalarına entegre ederek çevikliği ve akıllı süreçleri müşterilerimizin kurumsal kültürlerinin her katmanına yayıyoruz” diye konuştu.

"Yeni iş modelleriyle değer yaratıyoruz"

Büyük teknoloji atılımlarının, o teknolojiyi birinci elden deneyimleyen insan faktörünü odakta tutması gerektiğini hatırlatan Cenk Salihoğlu, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu durum, müşteri deneyimlerini ve onların dönüşen süreçlere uyum sağlama kapasitelerini derinlemesine anlamayı gerektiriyor. Müşterilerinin mevcut alışkanlık ve ihtiyaçlarını, kendisininmiş gibi sahiplenen stratejik teknoloji iş ortaklarının önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Nagarro + MBIS olarak fark yaratan yaklaşımımız ve kültürel değerlerimizle proaktif müşteri desteğini sürecin her aşamasına yaygınlaştırıyoruz. Adaptasyonu hızlandırarak yapay zeka ve bulut dönüşümü başarısını artıracak rehberliği kesintisiz kılıyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler ve ortaya koyduğumuz yeni iş modellerimizle müşterilerimiz için değer yaratıyor, onlarla kurduğumuz güven ilişkisi ve sağladığımız memnuniyeti, başarının anahtarı olarak görüyoruz.”