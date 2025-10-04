Nagehan Alçı bombayı patlattı: Davutoğlu’nun AKP’ye dönüş şartını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de gerçekleşen yeni yasama yılı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana görüntülenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kamuoyunda tartışma yaratan fotoğraf karelerine açıklık getirdi. Nagehan Alçı’ya konuşan Davutoğlu, “Eleştirilerimiz aynı, durduğum yer aynı. Ama Cumhurbaşkanı ile yan yana gelince saygıda kusur etmeyiz” dedi.

Davutoğlu, sosyal medyada yayılan tek bir kare üzerinden yapılan siyasi analizleri “haksızlık” olarak nitelendirerek, o anın öncesi ve sonrasının göz ardı edildiğini belirtti. Gülümsemenin kendi mizacının bir parçası olduğunu ifade eden Davutoğlu, Gazze’de yaşananlar gibi hassas konular varken kahkaha atmanın uygun olmadığını söyledi.

Resepsiyonda siyasi bir görüşme yapılmadığını belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ile yalnızca hal hatır sorduklarını ve BM konuşmasıyla ilgili yazdığı tebrik mektubuna teşekkür aldığını aktardı. Alçı’nın aktardığına göre Ahmet Davutoğlu, “Eleştirilerimiz, durduğumuz yer aynıdır. Ama cumhurbaşkanı ile yan yana gelince saygıda kusur etmeyiz. AK Parti Erdemler Hareketinden doğmuştur” dedi. Alçı’nın “Erdemliler Hareketinden doğdu, bugün o noktada değil diyorsunuz. O noktaya dönerse siz de döner misiniz?” diye sorması üzerine Davutoğlu’nun “Dönerse dönerim” dediğini belirtti.

ERDEMLİLER HAREKETİ NEDİR?

“Erdemliler Hareketi”, Türkiye siyasetinde genellikle Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından ortaya çıkan ve siyasette yenilikçi bir çizgiyi benimseyen grup ile ilişkilendirilen bir kavramdır.