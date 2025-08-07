Nagehan Alçı canlı yayında kendini ihbar etti

Gazeteci Nagehan Alçı, e-imza skandalı sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada, 1995 yılında araba kullanmayı tam bilmeden ehliyet aldığını anlatarak “Kendimi ihbar ediyorum” dedi. Alçı, ehliyetinin gerçek yollarla aldığını ve sahte olmadığını belirterek dönemin uygulamaları için “herkes böyleydi” dedi.

Alçı, sahtecilik skandalını bu kişisel örnek üzerinden Türkiye’deki kuralsızlık kültürü ile kıyasladı. “Bu ülkede kuralsızlık kültürü var” diyerek sistem eleştirisi yapan Alçı, aynı zamanda “keşke bu konuyu uzun süre gündemde tutabilsek ama birkaç hafta konuşulur, sonra unutulur” diyerek kamuoyunun ilgisinin dağılacağını öngördü. Alçı, “Ne olursa olsun idare ederiz” mantığının hala sürdüğünü ve bunun önüne geçmek için bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğu belirten Alçı sahtecilik olaylarının üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Alçı, e-Devlet sistemindeki güvenlik açıklarının ciddi bir tehdit oluşturduğu yorumunu yaptı.

Nagehan Alçı şöyle konuştu:

Ben 1995 yılında ehliyet aldım. Kendimi ihbar ediyorum. Sahte ehliyetim filan yok. Elbette ki gerçek ehliyetim var ama 1995 yılında ben ehliyet alırken doğru dürüst araba kullanamıyordum. Bakın arabayı zar zor çalıştırdım. Arabayı oradan oraya götürdüm ehliyet aldım. Bu benimle ilgili değil herkes böyleydi. Motor dersini çalışa çalışa hal oldum. Ucundan motoru geçtim. Zar zor arabayı çalıştırdım. Bir sokak götürebildim, kurs sahibi “neyse iyidir” dedi ehliyeti verdiler ve benim bütün etrafımdaki o dönem arkadaşlarım böyle alıyordu. Sahte diploma ile elbette kıyaslamıyorum. Sahteciliğin sonuna kadar gidilmesi gerekir ama her musibetten bir ders çıkarmamız gerekiyor. Ama bakın bu ülkede kuralsızlık ya ne olursa olsun idare ederiz, geçeriz, yırtarız mantığının önüne geçmek için bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Belli konularda mesafe alınmış olabilir ama genel olarak bana bir şey olmaz mantığından uzaklaşmak gerekir. Kural dediğin şey uygulanması gereken bir şeydir ve kim olursa olsun uygulanması gereken bir şeydir mantığına oturtmamız lazım. Yani bu vahim tablodan keşke böyle dersler çıkarabilsek. Bunu uzun süre gündemde tutabilsek. Çok fazla gündemde kalacağını zannetmiyorum. Yani birkaç hafta konuşulur, ondan sonra yine araya başka şeyler girecek. Ama bakın yani e-Devlet ile ilgili ortada çok ciddi bir sıkıntı var. Demek ki bunun güvenlik sistemi ile ilgili yeniden bir gözden geçirme yapmak gerekiyor.