Nagehan Alçı ile Cem Küçük birbirine girdi! 'PKK hassasiyetini bir azalt, PKK'yı bir kına'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısı üzerinden çıkan tartışmada Cem Küçük, bu çağrının devlet projesi olmadığını savundu. Cem Küçük kendisini "kan istemekle" itham eden Nagehan Alçı'ya "Sen de bu PKK hassasiyetini bir azalt, PKK'yı bir kına" diyerek yanıt verdi.

Habertük'te katıldıkları programda Cem Küçük ve Nagehan Alçı arasında Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrı konusunda polemik yaşandı. Cem Küçük'ün "Erdoğan, Şamil Tayyar'ın dediği gibi Öcalan'a çağrı yapılacağını bilmiyordu" sözleri üzerin Nagehan Alçı, "Kime sordun Fahrettin Altun'a mı sordun?" diyerek Cem Küçük'e tepki gösterdi.

Terörü bitiren devletin PKK ile anlaşmayacağını, bunu devletin en tepedeki isimlerinin söylediğini savunan Cem Küçük'e Nagehan Alçı tepkisini "Yıllarca Türk Devleti diyerek soyut bir sopa kullanıldı. Devletin başındaki Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli ortak çıkacaklar bu bir devlet projesi diyecekler ki Cem gibi soyut bir devlet kavramı üzerinden sopa gösterenler sussun." sözleri ile gösterdi.

NAGEHAN ALÇI: SENİN KAN İSTEYEN GÖRÜŞLERİNİ DİNLİYORUZ

Nagehan Alçı konuşmasına "Senin kan isteyen görüşlerini dinliyoruz. Cem Küçük, Hakan bey diyerek bizi susturmaya çalışmasın. Çözüm süreci başladığında da bazı çevreler demokrasi olmadan çözüm olmaz deyip işi yokuşa sürmeye çalışıyorlardı. Bahçeli'nin açtığı süreç PKK bir daha silah doğrultamasın diyedir. Amaç PKK'nın silah bırakması. Şuan Cem, Bahçeli'den daha "şahin" bir pozisyonda. Daha önce çözüm sürecini baltalamaya çalışan devlet içinde odaklar vardı, şimdi de başka odaklar var demek ki." ifadeleri ile devam etti.

CEM KÜÇÜK: KENDİSİ BARIŞ ELÇİSİ SANKİ, NAGEHAN BENDEN ÖZÜR DİLEMELİ

Cem Küçük'ün Nagehan Alçı'dan kendisinden özür dilemesini istemesi üzerine Nagehan Alçı ise "Asla dilemiyorum, bu işin devlet projesi olduğuna ikna olması için daha ne yapmak gerekir?" diye sordu.

Cem Küçük ise Nagehan Alçı'ya "Sen de bu PKK hassasiyetini bir azalt, PKK'yı bir kına" diyerek yanıt verdi. "Bunlar çok çirkin ithamlar seni kınıyorum" diyen Nagehan Alçı'ya "Kan istiyor dersen ben de Nagehan PKK sever derim o zaman. Askerlerin şehit olmasını istiyor derim o zaman." sözleri ile yanıt verdi.